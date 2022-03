Jüngstes Beispiel: Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel von 64 € und die Kaufempfehlung in einer aktuellen Studiebestätigt. Der Glyphosat-Rechtsstreit bleibe zwar für viele Investoren eine Barriere, auch wenn nun eine Lösung in Sicht sei. Die Chemie- und Pharma-Aktie biete aber weiterhin eine große Chance für Anleger, hieß es in der Studie weiter. Nachdem BAYER jüngst den Widerstand bei knapp 58 € überwunden hat, hat sich die charttechnische Aufwärtsdynamik so stark erhöht, dass das Kursziel von 64 € eher noch vorsichtig formuliert ist.



