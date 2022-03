CleanGo Innovations Inc.

Vancouver, B.C. - March 28, 2022, - CleanGo Innovations Inc. (Börse Frankfurt, WKN: A3DAPT) ("CleanGo") freut sich bekanntzugeben dass man als Co Sponsor des weltweit längsten Eishockey Spiels zugunsten der Alberta Children's Hospital Foundation auftritt. Am 31. März läuft der Puck und das Spiel beginnt. Alle Einnahmen des Spiels gehen an die Alberta Children's Hospital Foundation, wo das Geld dann in Krankenhäusern und Behandlungen für Kinder der Region investiert wird. Bereits in 2012 startete man mit diesem Event als 40 Männer das Eis übernahmen, um Gelder für die Alberta Children's Hospital Foundation einzuwerben und es gelang Ihnen 1.2 Mio. Dollar zu sammeln. Nun 10 Jahre später ist es Zeit für eine Wiederholung und 40 Männer werden versuchen für eine Dauer von 261 Stunden ununterbrochen Eishockey zu spielen. Anthony Sarvucci, CEO von CleanGo Innovations sagte. " Es ist uns eine Ehre ein solches Ereignis zu unterstützen, dass einem so guten Zweck dient. Die Alberta Children's Hospital Foundation ist eine hervorragende Einrichtung, die unsere Unterstützung braucht. Verfolgen Sie bitte dieses Event unter www.hockeymarathon.com und bekunden Sie Ihre Unterstützung. Sagen Sie es auch Ihren Freunden. " Über CleanGo Innovations CleanGo Innovations Inc. ist ein international tätiges, börsennotiertes Unternehmen, dass sich an der Entwicklung von grünen, nicht giftigen und dauerhaften Technologien beteiligt. CleanGo Innovations vermarktet eine Reihe von naturbasierten Produkten, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden können. Das erfahrene Team von CleanGo Innovations erschafft wissenschaftsbasierte neue Ideen und Innovationen um Lösungen für die Welt in der wir leben zu finden. Kunden können auf qualitative nicht giftige Produkte z.B. für die Reinigung ihres Heimes vertrauen und dabei sicher sein, dass es keine Gefahren für die Gesundheit und die Umwelt gibt. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite: https://cleangogreengo.com IR Kontakt: Fintresa Finanz und Treuhand AG Tel: 0041 61 971 7688

investors@cleangogreengo.com

