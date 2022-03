Der "In Gold We Trust"-Report, der jährlich erscheint, ist sicher vielen bekannt. Ein interessantes Werk vom Vermögensverwalter Incrementum ist der Vergleich zwischen den Kosten des neuesten iPhone im Vergleich zum Goldpreis. Die Grafik, die die Liste der erschienen iPhone-Varianten auflistet und gleichzeitig die Entwicklung des Goldpreises, führt zu einem spannenden Ergebnis. Das Verhältnis der beiden zueinander bleibt praktisch gleich. Mit Gold kann also ein neues iPhone-Modell angeschafft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...