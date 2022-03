DJ Deutsche Börse erwirbt Luxemburger Fondsdatenmanager Kneip

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse verstärkt sich mit einem Zukauf in Luxemburg. Wie der Börsenbetreiber mitteilte, erwirbt der Konzern den Fondsdatenspezialisten Kneip Communication SA und will damit sein Angebot an Datendienstleistungen ausweiten. Im Rahmen der Transaktion erwirbt der DAX-Konzern laut Mitteilung 100 Prozent der Anteile des Luxemburger Fondsdatenmanagers. Die Transaktion soll bis Ende März dieses Jahres abgeschlossen werden. Weitere Einzelheiten zur Akquisition wurden nicht bekannt gegeben.

Durch den Zukauf soll in Luxemburg ein Fondsdaten-Hub entstehen, so der Konzern. Die Kneip-Dienstleistungen sollen zudem mit den bestehenden Fondsserviceplattformen des Konzerns verknüpft werden. Im Mittelpunkt stehe eine Prozessvereinfachung bei Datenmanagement und Datenservices im gesamten Fonds-Ökosystem.

Fondsdienstleistungen und -daten sind für die Gruppe Deutsche Börse Kernbereiche zukünftigen Wachstums, heißt es in der Mitteilung. Das Unternehmen strebe an, ihre Marktstellung organisch über weitere Investitionen in die bestehenden Geschäftsfelder auszubauen, sowie über gezielte Akquisitionen zu stärken.

