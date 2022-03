Deutsche Bank-Calls mit 80% Chance bei Erholung auf 12,50 Euro

Die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) startete mit massiven Kursausschlägen in das Jahr 2022. Konnte die Aktie nach der Veröffentlichung der erfreulichen Nachrichten in Form einer nachhaltigen Rückkehr in die Gewinnzone Ende Januar 2022 bis zum 10.2.22 auf bis zu 14,64 Euro zulegen, so reagierte die Aktie - genauso wie die meisten Bankaktien - äußerst heftig auf den russischen Angriff auf die Ukraine und verzeichnete am 7.3.22 um 44 Prozent unterhalb des Jahreshochs bei 8,16 Euro ein neues Jahrestief. Danach erholte sich die Aktie wieder auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 11,70 Euro.

In einer Analyse bekräftigten die Experten der UBS wegen der immer noch günstigen Bewertung ihre Kaufempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursziel von 15,30 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukte können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie wieder ich Niveau von Ende Februar im Bereich von 12,50 Euro erreicht.

Call-Optionsschein mit Strike bei 12 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis 12 Euro, Bewertungstag 17.6.22, BV 1, ISIN: DE000DFL7473, wurde beim Aktienkurs von 11,72 Euro mit 0,83 - 0,85 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 12,50 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,06 Euro (+25 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 11,013 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 11,013 Euro, BV 1, ISIN: DE000SH54WH8, wurde beim Aktienkurs von 11,72 Euro mit 0,81 - 0,82 Euro taxiert.

Gelingt der Deutsche Bank-Aktie der Anstieg auf die Marke von 12,50 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,48 Euro (+80 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 10,455 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 10,455 Euro, BV 1, ISIN: DE000MD3APL9, wurde beim Aktienkurs von 11,72 Euro mit 1,37 - 1,38 Euro quotiert.

Beim Deutsche Bank-Kurs von 12,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,04 Euro (+48 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Bank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de