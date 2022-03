Nikola hat mit der Serienproduktion seines Batterie-elektrischen Lkw Tre in seinem Werk in Coolidge im US-Bundesstaat Arizona begonnen. Die ersten Auslieferungen sollen im zweiten Quartal 2022 erfolgen. Kurz vor Weihnachten 2021 hatte Nikola bereits die ersten Exemplare der BEV-Version des Tre an den Logistiker Total Transportation Services (TSSI) ausgeliefert. Die Fahrzeuge wurden aber noch auf der ...

