Berlin (pta012/28.03.2022/09:59) - Die gerade abgeschlossenen Frühjahrsauktionen der Deutschen Grundstücksauktionen AG ( https://www.dga-ag.de/ ) waren die bisher größten Auktionen in der Unternehmensgeschichte.

Der erzielte Objektumsatz von EUR 28.139.000 lag um rd. 10 % über dem bisher besten Auktionsergebnis vom Frühjahr 2018 mit EUR 25.335.000.

Die Frühjahrsauktionen der Gruppe der Deutschen Grundstücksauktionen AG ( https://www.dga-ag.de/ ) und ihrer 100%igen Tochtergesellschaften werden am 29.März mit einer Online-Auktion der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH abgeschlossen. Bereits jetzt ist absehbar, dass das erste Quartal 2022 eines der besten in der Unternehmensgeschichte sein wird. Detaillierte Zahlen werden am 01.04. bekannt gegeben.

Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400):

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, kommerzieller und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, die TLG Immobilien AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA ( https:// www.sga-ag.de/ )), Westdeutschen (WDGA ( https://www.wdga-ag.de/ )) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA ( https://www.ndga.de/ )), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B ( https://www.plettner-brecht.de/startseite.html )) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA ( https://www.diia.de/ )) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA ( https://www.dga-ag.de ).

Aussender: Deutsche Grundstücksauktionen AG

ISIN(s): DE0005533400 (Aktie)

