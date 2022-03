Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die CA Immobilien Anlagen AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) den Nettogewinn auf 480 Mio. Euro fast verdoppelt und dabei von einem sehr hohen Bewertungsergebnis profitiert. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei das operative Ergebnis auf EBIT-Basis auf 750 Mio. Euro (GJ 2020: 375 Mio. Euro) geklettert. Das FFO I Ergebnis habe auf 128,3 Mio. Euro (GJ 2020: 133,8 Mio. Euro) nachgegeben, die Guidance sei laut SRC aber erreicht worden. Hier sei zu beachten, dass das Unternehmen das Capital Rotation Programm fortgeführt habe, was einerseits kurzfristig die Mieteinnahmen leicht verminderte, aber langfristig die Stabilität des Portfolios erhöhe und das Risikoprofil senke.

Nach Darstellung des Analysten sei der EPRA NTA je Aktie trotz der Dividendenzahlungen 2021 von 3,50 Euro stabil zum Vorjahr bei 40 Euro geblieben. Das Unternehmen werde den Verkauf nicht-strategischer Immobilien fortsetzen und ziehe beim rumänischen Markt (derzeit rund 400 Mio. Euro Volumen) auch einen kompletten Rückzug in Betracht. Das erhöhe wiederum die Fire Power für weitere Zukäufe in den Kernmärkten wie beispielsweise Deutschland. Die Liquidität sei ohnehin sehr gut. Trotz der Zahlung der Dividende vor einigen Tagen sehe SRC den Cash-Bestand bei rund 500 Mio. Euro. In der Folge erneuert der Analyst sein Kursziel von 42,00 Euro und das Rating "Buy".



