Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:. 09.45 Uhr - Der Sinkflug von Aeroflot ist vorerst beendet. Die Aktien der Fluggesellschaft steigen in Moskau um gut fünf Prozent auf 26,38 Rubel, nachdem sie zur Eröffnung um 5,5 Prozent auf ein 13-Jahres-Tief von 23,72 Rubel gefallen waren. Da wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine der Luftraum westlicher Staaten für russische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...