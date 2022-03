Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Citigroup erwartet steigende Zinsen ++ Bayer: Sentiment hellt sich weiter auf ++ Moderna unter Druck.

> MÄRKTE & KURSE | Die Wall Street beendete den Handel am Freitag mit leichten Kursgewinnen. Die ansteigenden Renditen bei den US-Staatanleihen verhinderten höhere Kursgewinne. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren sich inzwischen mit satten 2,5%. Die Citigroup prognostizierte am Freitag einen US-Leitzins von 2,75 % für das Jahresende. Der Dow Jones stieg um 0,44 % auf 34.861 Punkte, während der S&P 500 um 0,51 % auf 4.543 Punkte zulegte. Der eher zinssensible Nasdaq 100 gab dagegen um 0,08 % auf 14.754 Punkte nach. In Deutschland legt die Commerzbank heute ihren offiziellen Geschäftsbericht vor und BASF-Chef Martin Brudermüller informiert die Investoren über den Konzernumbau aufgrund des Klimaschutzes (BASF + 3,86 %). Der Dax eröffnete den Handel heute Morgen mit einem Plus von 0,49 % bei 14.376 Punkten und stieg anschließend im frühen Handel bis auf zeitweise 14.500 Punkte.

Unsere weiteren Meldungen:

