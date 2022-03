Während wirklich positive Nachrichten aus den hart umkämpften ukrainischen Regionen weiter ausbleiben und in Asien das Coronavirus wieder zurück in den Schlagzeilen ist, versucht sich der Deutsche Aktienindex zum Wochenstart abermals an der 14.500er Marke. Noch immer steht allerdings ein Großteil der Anleger an der Seitenlinie und ist nicht bereit, aufgrund der unsicheren Gemengelage jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...