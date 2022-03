CellPoint Digital unterzeichnet Vereinbarung mit Ferienreisegiganten, um seine innovative Plattform für Zahlungsorchestrierung zu implementieren

CellPoint Digital, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Handels- und Zahlungsorchestrierungslösungen, meldete heute eine neue Partnerschaft mit Virgin Atlantic und Virgin Holidays.

Die Fluggesellschaft und Anbieterin von Pauschalreisen will die Plattform von CellPoint Digital für eine durchgängige Zahlungsorchestrierung nutzen, um neue Zahlungsmethoden, neue Erwerber und gespeicherte Karteneinrichtungen nahtlos miteinander zu integrieren und auf diese Weise die Kosten zu senken, die Akzeptanzraten zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Durch die Orchestrierung von Zahlungen über Regionen und Zahlungsmethoden hinweg versetzt die innovative Plattform von CellPoint Digital Händler in die Lage, ein Zahlungsmodell mit mehreren Erwerbern einzusetzen, das neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnet. Zudem hilft es bei der Steigerung der Umsätze durch intelligentes Routing, vermehrte Autorisierungen und Bereitstellung von Systemlaufzeittransparenz. Dadurch sinken die Betriebskosten für die Annahme grenzüberschreitender Zahlungen.

Die Nachricht der Vereinbarung mit Virgin folgt auf eine Reihe von Investitionen von Toscafund und Penta Capital in CellPoint Digital, die die Gesamtinvestitionen auf mehr als 56 Millionen US-Dollar steigert.

Yasin Demir, Head of Distribution and Payments bei Virgin Atlantic, fügte hinzu: "Wir haben CellPoint Digital als Spezialisten im Bereich Zahlungsorchestrierung ausfindig gemacht, der einen einzigartigen und innovativen Ansatz in das Zahlungsumfeld von Fluggesellschaften einbringt. Sein Angebot steht perfekt im Einklang mit unseren Plänen, mehrere neue Erwerber und Zahlungsmethoden hinzuzufügen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen in den kommenden Monaten und darüber hinaus."

Kristian Gjerding, CEO von CellPoint Digital, äußerte sich mit folgenden Worten: "Virgin ist eine der größten Fluggesellschaften in Großbritannien und wir sind gespannt auf die Zusammenarbeit mit einer Marke, die weltweit ein so unglaublich hohes Ansehen genießt. Im Verlauf des Projekts werden wir eng mit den Zahlungsteams von Virgin zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie die Vorteile unserer Zahlungsorchestrierungsplattform maximal in Anspruch nehmen."

"Durch die Nutzung unserer umfassenden Zahlungsorchestrierungsplattform und Zugang zu einem umfangreichen Zahlungsökosystem können wir das Zahlungsverfahren für Virgin Atlantic und Virgin Holidays optimieren und gleichzeitig deren Angebote mit beliebten alternativen Zahlungsmethoden für die Kunden aufstocken."

"Unsere Zahlungsorchestrierungsplattform verschafft Virgin Zugang zu einem wesentlich größeren Zahlungsökosystem, so dass es seinen Kunden die bevorzugte Zahlungsmethode des Landes, wohin sie fliegen, anbieten kann. Wo wir nun die Pandemie allmählich hinter uns lassen, nutzen weniger Reisende ihre Karten beim Ticketkauf, da sehr praktische mobile Geräte, E-Geldbörsenoptionen und QR-Codes die Bezahlung von Flugtickets transformieren. Jüngsten Marktforschungen zufolge bezahlen 84 Prozent der Reisenden jetzt mit alternativen Zahlungsmethoden."

Die leistungsstarke Omnichannel-Plattform von CellPoint Digital für die Zahlungsorchestrierung optimiert digitale Zahlungstransaktionen von Karten bis hin zu alternativen Zahlungsmethoden und beschleunigt die Einrichtung neuer Zahlungsoptionen. Nutzer können ihr eigenes Zahlungsökosystem problemlos weltweit skalieren, das Zahlungserlebnis der Kunden über die gesamte Website, mobile Apps und andere Kanäle hinweg vereinheitlichen, das Routing der einzelnen Transaktionen optimieren, die Konversionsrate steigern und die Zahlungskosten senken.

Über CellPoint Digital

CellPoint Digital ist ein führendes Fintech-Unternehmen im Segment der Zahlungsorchestrierung. Die Hauptlösung von CellPoint Digital ist eine leistungsstarke Omnichannel-Zahlungsorchestrierungsplattform, welche digitale Zahlungstransaktionen mit Karten oder alternativen Zahlungsmitteln optimiert und die Einführung neuer Zahlungsoptionen beschleunigt. Händler können ihr eigenes Zahlungsökosystem problemlos weltweit skalieren, das Zahlungserlebnis ihrer Kunden über ihre Website, mobile Apps und andere Kanäle hinweg vereinheitlichen, das Routing jeder Transaktion optimieren, die Konversionsrate steigern und die Zahlungskosten minimieren. Toscafund und Penta Capital haben mehr als 56 Millionen US-Dollar in CellPoint Digital investiert.

CellPoint Digital hat Niederlassungen in Kopenhagen, Dallas, Dubai, London, Miami, Pune und Singapur.

Über Virgin Atlantic

Virgin Atlantic schwang sich 1984 erstmals in die Lüfte und erregte gleich von Anfang an große Aufmerksamkeit. Seitdem hat sich Virgin Atlantic zur zweitgrößten Fluggesellschaft Großbritanniens entwickelt, die Kunden mit Flugzielen in der ganzen Welt verbindet, darunter Non-Stop-Transatlantikrouten nach New York, Los Angeles, Hongkong, Delhi und Johannesburg. Und dank des Joint-Ventures mit Delta, Air France und KLM werden nun mehr als 350 Städte in Nordamerika, Europa und Großbritannien angeflogen.

