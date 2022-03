Shenzhen, China (ots) -Huawei konnte trotz nach wie vor schwieriger Rahmenbedingungen den Unternehmensgewinn im Geschäftjahr 2021 um fast 76% auf CNY 113,7 Milliarden (USD 17,8 Milliarden) steigern. Dem heute am Unternehmenssitz im südchinesischen Shenzhen vorgestellten Geschäftsbericht zufolge erwirtschaftete das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Umsatz von CNY 636,8 Milliarden (USD 99,9 Milliarden).Die Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E) beliefen sich auf CNY 142,7 Milliarden (USD 22,4 Milliarden) und erreichten mit einem Anteil von 22,4% am Gesamtumsatz ebenfalls ein neues Rekordniveau. Die Gesamtinvestitionen für F&E sind damit in den letzten zehn Jahren auf über CNY 845 Milliarden (USD 132,5 Milliarden) gestiegen. Die Steigerung der Investitionen in Forschung und Innovationen bleibt auch ein wesentliches Merkmal der künftigen Unternehmensstrategie.Guo Ping, Rotierender Vorstandsvorsitzender bei Huawei, betonte auf der Pressekonferenz, dass "das Ergebnis insgesamt den Erwartungen und Planungen entspricht. Das Geschäft im Carrier Business war stabil, das Enterprise Business konnte sein kontinuierliches Wachstum fortsetzen und das Consumer Business konnte schnell in neue Bereiche expandieren. Darüber hinaus konnten wir die Entwicklung unserer Ökosysteme beschleunigen."Sabrina Meng, Finanzvorständin bei Huawei erläuterte die Geschäftszahlen: "Wir konnten trotz eines Umsatzrückgangs im Jahr 2021 einen Gewinn erzielen, den Cashflow weiter steigern und haben somit unter Beweis gestellt, dass uns der Umgang mit Unwägbarkeiten zunehmend besser gelingt."Dank der gestärkten Profitabilität seiner wichtigsten Geschäftsbereiche ist der Cashflow des Unternehmens aus den operativen Geschäftstätigkeiten im Jahr 2021 kräftig auf CNY 59,7 Milliarden (USD 9,4 Milliarden) gestiegen. Das Verhältnis der Finanzverbindlichkeiten zum Eigenkapital hat sich auf 57,8% vermindert, so dass die gesamte Finanzstruktur widerstandsfähiger und flexibler geworden ist.Im Jahr 2021 hat das Carrier Business von Huawei einen Umsatz von CNY 281,5 Milliarden (USD 44,2 Milliarden) erwirtschaftet und weltweit führende Telekommunikationsnetzbetreiber dabei unterstützt, die 5G-Netze auszubauen. Von unabhängigen Instanzen durchgeführte Tests haben ergeben, dass die von Huawei für Kunden in dreizehn Ländern (darunter die Schweiz, Deutschland, Finnland, die Niederlande, Südkorea und Saudi-Arabien) ausgestatteten 5G-Netze die beste Qualität für Endnutzer:innen erreichen. In Zusammenarbeit mit Netzbetreibern und Partnern konnte Huawei über 3.000 kommerzielle Verträge für industrielle 5G-Anwendungen abschließen. Diese 5G-Anwendungen kommen bereits in großem Umfang in Bereichen wie der industriellen Fertigung, dem Bergbau, Eisen- und Stahlwerken, Häfen und Krankenhäusern zum Einsatz.Die zunehmende Digitalisierung vertikaler Industrien hat im Enterprise Business von Huawei zu einem starken Wachstum geführt und einen Umsatz von CNY 102,4 Milliarden (USD 16,1 Milliarden) im Jahr 2021 generiert. Im letzten Jahr hat Huawei elf auf unterschiedlichen Szenarien gestützte Lösungen in Schlüsselbereichen wie Verwaltung, Transport, Finanzwesen, Energie und Fertigung umgesetzt. Das Unternehmen hat ebenfalls auf unterschiedliche Bereiche spezialisierte Teams eingerichtet, u.a. für Bergbau, intelligenten Straßenverkehr und Hafenwesen, um die verfügbaren Ressourcen zu bündeln und besser auf die Bedürfnisse der jeweiligen Kunden eingehen zu können.Über 700 Städte und 267 Fortune Global 500 Unternehmen haben sich bereits für Huawei als Partner für die digitale Transformation entschieden. Dabei arbeitet Huawei jetzt weltweit mit mehr als 6.000 Service- und Betreiberpartnern zusammen.Das Consumer Business von Huawei hat sich auf die Bedürfnisse und Wünsche der Verbraucher:innen ausgerichtet und das weltweite Ökosystem für eine intelligente, komplett vernetzte Ära im Rahmen der 'Seamless AI Life'-Strategie des Unternehmens weiter ausgebaut - für Anwender:innen rund um die Erde. Dieser Geschäftsbereich erzielte einen Umsatz von CNY 243,4 Milliarden (USD 38,2 Milliarden) im Jahr 2021 bei einem stetig wachsenden Umsatz bei Smart Wearables, intelligenten Bildschirmen, kabellosen Stereo-Kopfhörern (TWS) und Huawei Mobile Services (HMS).Insbesondere wuchsen die Bereiche Smart Wearables und intelligente Bildschirme um jeweils über 30% im Vorjahresvergleich. HarmonyOS kam in über 220 Millionen Geräten von Huawei zum Einsatz und hat sich damit zum weltweit am schnellsten wachsenden Betriebssystem für mobile Geräte entwickelt.Im letzten Jahr hat sich Huawei auch auf den Ausbau seiner openEuler-, MindSpore- und HarmonyOS-Ökosysteme auf Grundlage einer offenen Zusammenarbeit und einer gemeinschaftlichen Wachstumsstrategie konzentriert. Gegenwärtig nutzen über acht Millionen Entwickler:innen Huaweis offene Plattformen, Huaweis Open-Source-Software und Huaweis Entwicklungstools für die Exploration neuer Geschäftsszenarien und -modelle.Guo Ping betonte, dass "Huawei auch künftig ein Treiber von Digitalisierung, intelligenter Transformation und Klimaschutz bleiben wird. Wir setzen auf Talente, wissenschaftliche Forschung und Innovationsgeist und werden unsere Investitionsstrategie auf die drei Säulen Grundlagenforschung, Architekturen und Software ausrichten und damit unsere Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern."Sämtliche im Geschäftsbericht 2021 veröffentlichten Jahresergebnisse wurden von KPMG, einer der vier führenden internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, unabhängig geprüft. Der Geschäftsbericht ist auf der Website von Huawei in englischer Sprache abrufbar: https://www.huawei.com/en/annual-report/2021.Die prozentualen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr wurden in CNY berechnet. Die Beträge wurden mit dem Schlusskurs vom 31. Dezember 2021 von 1,00 USD = 6,3753 CNY in USD umgerechnet. Die Zahlen wurden auf die nächsten 0,1 Milliarden CNY/US-Dollar gerundet.Über HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 197.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 105.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.Pressekontakt:Patrick BergerHead of Media AffairsEmail: patrick.berger@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108888/5181987