Grüne Energien erfahren durch die Energieunsicherheit wegen des Ukraine-Kriegs einen neuen Boom. Auch die Aktien aus der Solarbranche haben auf breiter Front zugelegt. Papiere wie Enphase oder JinkoSolar haben seit den Tiefs im Februar rund 70 respektive 45 Prozent zugelegt. Blackrock rechnet damit, dass der Trend nun weiter Fahrt aufnimmt.Kurzfristig werde der Krieg in der Ukraine zwar den Wandel hin zu grünen Energietechnologien bremsen, schrieb Blackrock-Chef Larry Fink in einem Brief an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...