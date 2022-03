BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD hat ein weiteres Tochterunternehmen für den Automobilsektor gegründet, das sich in Zukunft mit Versicherungen für Fahrzeuge befassen soll. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) mit Sitz in Beijing gründet eine weitere Tochtergesellschaft...

