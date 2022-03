Einmal pro Woche blicken wir im Karriere-Briefing für unsere Pro-Member auf ein dringendes Thema der Arbeitswelt. Heute geht es um den nervigen Arbeitsweg und darum, wie Pendelzeit sinnvoll wird. Liebe Leserinnen und Leser, für viele Berufstätige heißt es aktuell wieder rein ins Auto und auf ins Büro. Viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber holen ihre Leute wieder ins Unternehmen - die einen feiern das und freuen sich auf Begegnungen, die anderen sehnen sich zurück in die Zeit, in der sie morgens entspannt in den Tag starten konnten, ohne mit dem Kaffeebecher in der einen Hand und dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...