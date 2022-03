Das Ressort Rechts- und Schadenangelegenheiten ist neuer Bestandteil der Geschäftsleitung beim Spezialversicherungsmakler hendricks GmbH. Die Verantwortung dafür übernimmt ab 01.04.2022 Claudia Pott als Head of Legal & Claims. Die hendricks GmbH erweitert die Geschäftsleitung um das Ressort für Rechts- und Schadenangelegenheiten. Claudia Pott als Head of Legal & Claims steigt mit Wirkung zum 01.04.2022 in das Führungsgremium des Spezialversicherungsmaklers auf.Pott ist bereits seit 2015 für hendricks ...

Den vollständigen Artikel lesen ...