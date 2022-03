Der Ölpreis fällt wieder. WTI-Öl fällt vom Hoch am Freitag Abend bei 114 Dollar heute Vormittag auf 109,36 Dollar. Das europäische Brent-Öl fällt von 120,86 Dollar auf aktuell 115,84 Dollar. Es gibt mehrere Faktoren zu beachten für die aktuelle Lage am Ölmarkt. Ölpreis fällt - Lockdown in Shanghai dämpf Aussichten für die Öl-Nachfrage Die chinesische ...

