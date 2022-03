Hannover (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß ist die Wirtschaftsleistung in der Schweiz Ende 2021 pandemiebedingt nur noch leicht um 0,3% Q/Q gewachsen, so der Analyst der Nord LB Christian Lips (Chefvolkswirt).Mit dem Beginn des Ukrainekriegs sei die Corona-Pandemie nun klar in den Hintergrund getreten. In den ersten beiden Monaten 2022 habe sich die Schweizer Wirtschaft noch recht robust gezeigt, nachdem die Omikronwelle nur wenige Spuren hinterlassen habe. Viele Maßnahmen seien trotz Rekordinzidenz aufgehoben worden. Das KOF-Konjunkturbarometer sei im Februar zwar erneut gesunken, sei mit 105,0 Punkten jedoch im Expansionsbereich und oberhalb des langfristigen Mittelwerts verblieben. Allerdings werde erst die nächste Datenmeldung zeigen, wieviel diese Indikation noch wert sei. Bei der Interpretation sei zu berücksichtigen, dass die Daten vor dem Beginn der Kriegshandlungen in der Ukraine erhoben worden seien. ...

