Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach den jüngsten Äußerungen von US-Notenbankern steigt die Erwartung, dass die FED eine restriktivere Haltung einnehmen wird, so die Experten von XTB.Nahezu jedes FED-Mitglied, das sich in letzter Zeit geäußert habe, habe sich für eine hawkischere Politik ausgesprochen. Infolgedessen würden die Zinsderivate mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte bei der Sitzung im Mai rechnen, und auch bei den großen Geschäftsbanken sei dies eine vorherrschende Erwartung. Infolgedessen erfahre der US-Dollar einen Aufschwung. Noch größere Bewegungen seien jedoch auf dem Anleihemarkt zu beobachten. Die US-Renditen würden in die Höhe klettern, wobei die Rendite zehnjähriger Papiere auf über 2,5% steige - der höchste Stand seit April 2019. Ein Anstieg der US-Renditen bedeute jedoch, dass die Anleihekurse sinken würden. ...

