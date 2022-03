Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:. 11.50 Uhr - In der Hoffnung auf ein Ende der internen Machtkämpfe steigen Anleger bei Generali ein. Die Aktien des Versicherers steigen in Mailand um 4,1 Prozent auf 20,22 Euro, den höchsten Stand seit mehr als 13 Jahren. Das Unternehmen setzte Luciano Cirina, den Herausforderer des Firmenchefs Philippe Donnet, wegen angeblicher Vertragsverletzungen ...

