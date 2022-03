Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan (BoJ) teilte mit, dass sie eine unbegrenzte Menge an 10-jährigen Anleihen zu einem festen Zinssatz von 0,25% kaufen werde, um den parabolischen Anstieg der Renditen von Schuldtiteln zu stoppen, so die Experten von XTB.Die Entscheidung habe einen erheblichen Ausverkauf des Japanischen Yen ausgelöst und die starke Haltung der Bank zu einer ultralockeren Geldpolitik bestätigt. Obwohl die Käufe selbst noch drei Tage andauern sollten, hätten die Anleiherenditen nicht reagiert und der Aufwärtstrend halte an. Japans ehemaliger Finanzminister Eisuke Sakakibara habe erklärt, der derzeit schwache Yen sei positiv für die Wirtschaft, solange er die Marke von 130 Yen pro Dollar nicht überschreite. (28.03.2022/alc/a/a) ...

