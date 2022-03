Portfoliomanager Andreas Fruschki investiert flexibel in Themen, unter anderem: Energie der Zukunft. Diesbezüglich setzt die Politik zunehmend Signale.Schutzschild gegen Klimawandel und PutinStrom soll in Deutschland ab dem Jahr 2035 ausschließlich aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. Wie es in einem Eckpunktepapier der Bundesregierung aus dem Februar 2022 heißt, richte man sich konsequent auf das im Pariser Weltklimavertrag vereinbarte Ziel aus, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränkten. Der Anteil von Wind- oder Solarstrom soll bis 2030 demnach bereits bei 80 Prozent liegen. Bisher war geplant, das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG 2023) Anfang des kommenden Jahres in Kraft treten zu lassen. Nun soll eine überarbeitete Version mit Zielen und Maßnahmen für den beschleunigten Ausbau vorliegen, welches noch vor Juli in Kraft treten könnte. Die Leistung von Windenergie soll dem Eckpunktepapier zufolge bis 2030 an Land bis zu 110 Gigawatt, auf hoher See rund 30 Gigawatt erreichen. Die Solarenergie soll sich auf 200 Gigawatt mehr als verdreifachen. Neben den Klimaschutzzielen verweist die Politik auf das Ziel, schnellstmöglich unabhängig von Gas, Öl und Kohle aus Russland zu sein. Noch im Dezember 2021 importierte Deutschland laut Statista allein Erdgas im Wert von rund 6,7 Milliarden Euro.

