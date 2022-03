Durch den Ukraine-Krieg werden wieder Stimmen lauter, dass konventionelle Energieträger wie Kohle- oder Atomkraft in Deutschland länger genutzt werden. Doch viele Klimaschützer und Aktivisten wehren sich nach wie vor gerade gegen den Kohleabbau von Versorgern wie RWE. Nun hat der DAX-Konzern zumindest einen Teilsieg vor Gericht eingefahren.So hat RWE Power hat im Streit um ein Grundstück in Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler II einen Teilerfolg errungen. Das Unternehmen darf auf dem Grundstück ...

Den vollständigen Artikel lesen ...