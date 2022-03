Bad Wimpfen (ots) -Die aktuelle Ausgabe der Stiftung Warentest bestätigt erneut die Kernkompetenz von Lidl: gute Qualität zum gewohnt günstigen Lidl-Preis. So erhielt die "Reichhaltige Bodymilk Trockene Haut" der Lidl-Eigenmarke "Cien" die Gesamtnote "Gut" (2,2). Das Produkt punktet vor allem in der Feuchtigkeitsanreicherung mit der Note "Gut" (2,0). Die Tester heben besonders das gute Preis-Leistungs-Verhältnis hervor: Mit einem Preis von 0,19 Euro je 100 Milliliter zählt die Bodymilk der Lidl-Eigenmarke "Cien" zu den günstigsten im Test.Das Testurteil "Gut" (2,4) erhält ebenfalls der Kinder-Fahrradhelm der Lidl-Eigenmarke "Crivit". Für die Hitzebeständigkeit vergaben die Tester das Ergebnis "Sehr gut" (1,0). Die Handhabung des Helms wurde mit "Gut" (2,2) bewertet. Hervorzuheben ist auch hier das gute Preis-Leistungs-Verhältnis: Mit nur 12 Euro ist der Fahrradhelm von Lidl der günstigste im Test.Weiteres Bildmaterial finden Sie im Lidl-Newsroom (https://unternehmen.lidl.de/pressreleases/2022/220328_stiwa-ergebnisse-april-2022).Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5182512