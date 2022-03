Foto: ShutterstockDie Tesla-Aktie setzt ihre jüngste Erholungsrally auch zum Auftakt der neuen Handelswoche fort: Im vorbörslichen US-Handel zieht der Kurs um rund sechs Prozent an. Für gute Stimmung bei den Anlegern sorgt am Montag die Ankündigung, dass der US-Elektroautobauer bei den Aktionären die Genehmigung für einen weiteren Aktiensplit einholen will. In einem Folgeantrag an die Aufsichtsbehörden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...