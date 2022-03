Hohenraunau (ots) -Viele Hundetrainer sowie -halter kennen das Problem: Was im Training hervorragend funktioniert, ist im Alltag oft nicht so schnell umsetzbar. Denn nicht nur fehlen dann die Geräte, sondern auch das Umfeld ist auf einmal ein ganz anderes, als beispielsweise in der Hundeschule. Hundetrainerin Julia Hammerschmidt hat für diese Situation eine Lösung gefunden und eine eigene Methode entwickelt."Im Kern geht es darum, dass Hundebesitzer klare und positive Signale setzen. Diese nimmt der Hund ganz anders wahr." Dabei sollen neben einer leichten Umsetzbarkeit im Alltag auch Spaß und Kreativität nicht zu kurz kommen. Wie die Methode von Julia Hammerschmidt aussieht und wie genau man auf kreative Weise klare Signale setzen kann, verrät sie in folgendem Beitrag.Vier Voraussetzungen für den ErfolgWer langfristige Veränderungen beim Hund bewirken möchte, muss vier Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehört zunächst die hohe Motivation des Tieres, denn es lernt am besten, wenn es zur Zusammenarbeit mit dem Menschen bereit ist. Daneben sind klare Signale erforderlich, die der Hund gut verstehen kann. Zudem ist eine konsequente Wiederholung des Übungsprozesses sinnvoll, aus dem sich abschließend eine Generalisierung ergibt - das Erlernte muss auf verschiedene Situationen anwendbar sein.Nicht immer ganz einfachNatürlich wissen Hundebesitzer auch, dass das zuvor Gesagte ansprechend klingt - sich aber kaum in den Alltag integrieren lässt. Hier können unterschiedliche Einflüsse auf den Hund einwirken und seine Motivation zur Zusammenarbeit mit dem Menschen absinken lassen. Ebenso gelingt es Frauchen und Herrchen nicht immer, in jeder Situation konsequent zu bleiben und auf die korrekte Ausführung des Erlernten zu achten. Doch auch für solche Fälle gibt es eine Lösung.Targets vereinfachen die ArbeitFür die Hundebesitzer ist es sinnvoll, das Training zu Beginn um kleine Hilfsmittel zu ergänzen, die sie jederzeit mitnehmen können. Wenn der Hundehalter es also schafft, seinen Hund positiv auf ein kleines Hilfsmittel zu konditionieren, haben wir schon 3 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. 1. der Hund ist motiviert, 2. hat die Aufmerksamkeit auf den Besitzer, und 3. lässt sich nicht mehr so von Außenreizen ablenken.Lösungen für unterschiedliche SituationenMit dieser Methode gelingt es zudem, den Hund selbst in solchen Fällen zu einem bestimmten Auftreten zu motivieren, in denen er normalerweise nicht genau weiß, wie er sich zu verhalten hat, oder der Kunde nicht immer konsequent sein kann . Klingelt es etwa an der Tür, möchte er den Besucher natürlich kennenlernen - oft ganz zum Unwillen der Hundebesitzer. Wenn der Hundebesitzer und der Hund aber jetzt einen klaren Plan haben, mit dem der Hund auch hoch motiviert arbeitet, ist dieses Szenario direkt kein Problem mehr, weil Mensch und Hund genau wissen, was zu tun ist.Auch unterwegs jederzeit anwendbarAllerdings muss der Hund nicht nur dann gehorchen, wenn der Besitzer nahe bei ihm ist - sondern ebenso beim Spaziergang, wenn er zwischen sich und dem Frauchen oder Herrchen eine größere Distanz aufgebaut hat. Selbst für diese Situationen hat SQR-Dog die passenden Übungen, um den Hund an bestimmte Vorgaben zu gewöhnen und ihm zu zeigen, wie er sich bei heranfahrenden Autos oder bei entgegenkommenden Hunden zu verhalten hat.Zusammengefasst hilf SQR-Dog bei Themen wie: Locker an der Leine laufen, Ruhe und Entspannung bei aufgeregten Hunden, Selbstvertrauen für Angsthunde, Klarheit in der Kommunikation zwischen Mensch und Hund, Hundebegegnungen, Distanzarbeit, sicherer Rückruf auch aus schwierigen Situationen, Kopfarbeit und Bewegung. Mit dieser Methode können die Stärken jedes Hundes optimal gefördert werden.Über Julia Hammerschmidt:Julia Hammerschmidt, ist bereits seit 17 Jahren Hundetrainerin und unterstützt andere Hundetrainer bei der Gründung und Führung ihrer Hundeschule. Dank ihrer eigenen beruflichen Erfahrungen weiß sie um die Herausforderungen in dieser Branche. Den zahlreichen Hindernissen zum Trotz kämpfte sie sich nach oben und etablierte sich als erfolgreiche Trainerin. Heute hilft sie anderen Menschen dabei, sich diesen Traum ebenfalls zu erfüllen - mit verschiedenen Programmen für unterschiedliche Ansprüche. Weitere Informationen unter: www.sqr-dog.dePressekontakt:https://juliahammerschmidt.de/Julia HammerschmidtTelefon: 0049 - (0)162 - 9892337E-Mail: julia@hnb-schwaben.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Julia Hammerschmidt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161314/5182547