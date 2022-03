Vaduz (ots) -Das Sportförderprogramm Jugend+Sport (J+S) feiert im Jahr 2022 sein 50-jähriges Bestehen. Tausende von Kindern werden allein in Liechtenstein jährlich über das J+S Programm für Sport und Bewegung animiert. Das Herzstück von J+S sind die ausgebildeten Leiterinnen und Leiter, die eine entsprechende Qualität in den Sportangeboten sicherstellen. Falls die vorgegebenen Kriterien von J+S erfüllt sind, erhalten die J+S Organisationen für ihre regelmässigen Trainings und Lager Subventionen.Liechtenstein ist ein Teil dieses einzigartigen Programms und feiert zusammen mit der Schweiz das 50-jährige Jubiläum. Aus gegebenem Anlass sind verschiedene Aktionen in diesem Jahr geplant.- Im Jugendsportzentrum in Tenero organisiert die Stabsstelle für Sport vom 25. bis 29. April ein Lager für Jugendliche aus Liechtenstein. Ebenfalls besteht die Möglichkeit für die liechtensteinischen Kinder und Jugendlichen am nationalen Lager der Schweiz in Tenero vom 31. Juli bis 6. August teilzunehmen. Es werden über 700 Kinder an diesem Anlass erwartet.- Ein weiterer Höhepunkt ist der geplante J+S Jubiläumstag vom 17. September. Dieser Tag wird vor allem den langjährigen Leiterinnen und Leiter gewidmet, die sich für das Programm eingesetzt haben. Ein Dankeschön im Rahmen einer offiziellen Feier ist in Planung.- Aus gegebenem Anlass wurde ebenfalls der J+S Song "Go Go" komponiert und eine dazu passende Choreografie entwickelt. Die Choreo kann in der Trainingsgruppe, als Warm-up, bei verschiedenen Anlässen und Lagern geübt werden. Die Stabsstelle für Sport unterstützt auch gerne mit einer Choreografin das einstudieren der Schritte.Regierungsrätin Dominique Hasler betont die gute Zusammenarbeit mit der Schweiz und gratuliert herzlich zu diesem besonderen Jubiläum. Das J+S Programm vermittelt Sportfertigkeiten mit dem Wirkungsziel lebenslanges Sporttreiben. Der Sport wird als Lebensschule vermittelt und die wichtigen sozialen und gesellschaftlichen Aspekte hervorgehoben. Ein spezielles Dankeschön gilt allen Personen, die das Programm seit Jahren mitbegleiten und sich für Kinder und Jugendliche im Sport einsetzen.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportStabsstelle für SportJürgen TömördyT +423 263 63 31Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100887111