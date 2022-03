Der Trend ist eindeutig: Die Halbleiterindustrie hat die Nachfrage unterschätzt. Der Aufbau neuer Kapazitäten, insbesondere auch um sich vom Chip-Hub Taiwan und damit China unabhängiger zu machen, lässt Milliarden in Equipment fließen. Ein Fokuswert ist KLA. Neue Chip-Designs und -Strukturen erfordern fortschrittliche Chip-Inspektionswerkzeuge. Hier ist KLA die Nr. 1. Die Defekt-Inspektions- und Messwerkzeuge von KLA spielen eine entscheidende Rolle bei der Erfüllung der Qualitäts- und Ertragsanforderungen der Chiphersteller. Vor allem der Absatz von Produktionsvorrichtungen für fortschrittliche Chip-Verpackungen, Sensoren für mikroelektromechanische Systeme und Leistungshalbleiter für Elektroautos steht vor einem Wachstumsschub.



54 Mrd. $ Börsenwert klingen bei 9 Mrd. € Umsatz auf den ersten Blick nach viel, aber KLA zieht daraus einen Nettogewinn von 3,1 Mrd. $ - macht KGV 17 für 2022 und 15 für 2023. Rd. 3 Mrd. $ des Gewinns stehen als freier Cashflow unter anderem für kontinuierliche Dividendensteigerungen zur Verfügung.



Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 12.



Weitere Themen dieser Ausgabe:



++ Rezession oder blaues Auge: Märkte in Wartestellung++ AT&S ist ausverkauft++ Salzgitter: Noch zu billig!++ General Motors: Fokus auf Cruise++ ETF & Co.: Bitcoin mit 27 % Discount



