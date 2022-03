Villach (ots) -Österreichs Wanderdörfer laden am 12. Mai zum großen Wandersymposium auf den Wilden Kaiser: Im Mittelpunkt steht die Zukunft der Mobilität im Tourismus - ein Tag voller Impulse und Know-how von TouristikerInnen und MobilitätsexpertInnen. Tickets sind ab jetzt erhältlich.Das Thema ist derzeit bei TouristikerInnen, RegionalentwicklerInnen und UmweltschützerInnen in aller Munde: Immer mehr Menschen wollen in die Natur hinaus. Doch mit dem Outdoor-Boom der letzten Jahre steigt auch der Druck auf Natur und Umwelt. Von überfüllten Parkplätzen und Straßen über verstärkte Lärm- und Müllbelastung bis hin zu verärgerten GrundeigentümerInnen ergeben sich viele Herausforderungen.So wirft der eigentlich positive Wander- und Ausflugstrend viele drängende Fragen zu Mobilität und Besucherlenkung in ländlichen und alpinen Naturräumen auf, wie beispielsweise:- Wie können Gemeinden und Tourismusverbände lenkend auf Besucherströme einwirken, um Hotspots zu entlasten?- Wie können Mobilitätslösungen geschaffen werden, die im ländlichen Raum funktionieren?- Wie passen Wandern, Mobilität und Klimakrise zusammen?Über den Wolken zu neuen Ideen: Wandersymposium 2022 - Mobilität und BesucherlenkungFest steht: für einen nachhaltigen Naturgenuss müssen verschiedene Stakeholder Lösungsansätze finden. Deshalb richten Österreichs Wanderdörfer ihr Wandersymposium am Wilden Kaiser ganz auf diese Themen aus. Einen Tag lang dreht sich in Keynotes, Impuls-Vorträgen und Diskussionen alles um die Zukunft der Mobilität im Tourismus."Als größte touristische Regionalkooperation im Wandersegment wissen wir, dass Mobilität im Tourismus ein brisantes Thema ist, das wahnsinniges Potential birgt", erklärt Wanderdörfer-Geschäftsführer Ulrich Andres.Mit dem Veranstaltungsort will man ebenso wie mit dem Thema hoch hinaus: das Symposium findet im Panoramarestaurant Bergkaiser am Wilden Kaiser statt. Auf über 1.500 Höhenmetern gelegen, bequem mit der Seilbahn zu erreichen und mit perfekter Aussicht auf die umliegende Bergwelt, bietet es das richtige Ambiente für zukunftsweisende und innovative Lösungsansätze zur Mobilität im Tourismus.Die wichtigsten Facts und Anmeldung zum Symposium: Wandersymposium 2022: Mobilität & BesucherlenkungTermin: 12. Mai 2022Beginn: 08:45Ort: Panoramarestaurant Bergkaiser am Wilden KaiserProgramm und Anmeldung: www.wanderdoerfer.at/wandersymposium-2022/Wandersymposium 2022: Mobilität & BesucherlenkungSpeaker:- Martin Klässner, CEO has.to.be: Zukunft - E-Mobilität - Europa- Lukas Krösslhuber, GF Wilder Kaiser: Ganzheitliche Mobilitätsplanung für Destinationen- Markus Frewein, GF verkehrplus GmbH: Freizeitwirtschaft und öffentlicher Verkehr- Jan Schubert, Destinationsmanager & Tourismusberater: Tourismus, ein Motor der Mobilitätswende- Tibor Jermendy, Head of On-Demand Mobility - Österreichische Postbus AG: Flexibilisierung im Mobilitätsverhalten- Ulrich Andres, GF ÖWD & TAO: Mobilität braucht FinanzierungDatum: 12.05.2022, 08:45 - 20:00 UhrOrt: Panoramarestaurant BergkaiserWilder Kaiser, ÖsterreichUrl:https://www.wanderdoerfer.at/wandersymposium-2022/Jetzt anmelden! Zum Wandersymposium (https://www.wanderdoerfer.at/wandersymposium-2022/)Pressekontakt:Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte Martin Tändl unter martin.taendl@wanderdoerfer.atOriginal-Content von: Österreichs Wanderdörfer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65520/5182641