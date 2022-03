Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die großen US-Indizes verzeichneten die zweite Gewinnwoche in Folge. Auf Wochensicht gewann der Dow Jones 0,3 Prozent hinzu. Deutlicher fiel das Plus beim S&P 500 und beim Nasdaq aus. Diese verteuerten sich um 1,8 bzw. zwei Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um Tesla, Amazon, Alphabet, Apple, Walmart, Beyond Meat, Golar, Dorian und Intrepid Potash. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.