Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, zwischen der Börsenentwicklung und der jeweils herrschenden Anlegerstimmung besteht ein direkter Zusammenhang, der wissenschaftlich durch die Disziplin der sogenannten Behavioral Finance belegt ist. Aktuell bspw. wird alles vom Krieg in der Ukraine überschattet. Unter solchen Voraussetzungen wird in der Regel eine Abwärtsspirale in Gang...

Den vollständigen Artikel lesen ...