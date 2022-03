Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!!Montag, 2. Mai 2022, 22.15 UhrDie purpurnen Flüsse - Schwarzer MondKommissar Niémans und Camille ermitteln in der Region Hauts-de-France im Norden von Frankreich. Sie verfolgen einen Serienmörder, der seine Opfer in der Reihenfolge der Sternzeichen tötet.Während Camille Urlaub am Meer macht, trifft sie auf Paul, dessen Frau spurlos verschwunden ist. Als sie Niémans über den Fall informiert, kommt er spontan zu ihr. Zufällig werden sie Zeugen eines Unfalls, bei dem ein junger Mann in einem Strandsegler stirbt.Niémans (Olivier Marchal) erzählt Camille (Erika Sainte), dass er als Kind jedes Jahr mit seinem Bruder und seiner Mutter in dem Ort am Meer die Ferien verbracht und dort Nanou (Florence Müller), seine erste große Liebe, kennengelernt habe.Als Niémans und Camille bei einem Spaziergang am Strand Zeugen des tödlichen Unfalls eines Strandseglers werden, der aber ganz offensichtlich kein Zufall gewesen sein kann, erkennen sie das Muster eines Mörders. Bei ihren Ermittlungen stoßen sie auf die Spur eines gnadenlosen Serienmörders, der seine Opfer in der Reihenfolge der Sternzeichen zu töten scheint. Immer wieder führt die Spur zu Werner (Bastien Bouillon). Dieser ist jedoch sehr krank, sitzt im Rollstuhl und lebt mit seinen Schlangen in einem abgelegenen Haus.Free-TV-PremiereEine weitere Free-TV-Premiere, "Die purpurnen Flüsse - Das Jüngste Gericht", wird am Montag, 9. Mai, um 22.15 ausgestrahlt.Zehn Filme werden ab 3. Mai 2022 dienstagnachts wiederholt.Alle Filme sind in der ZDFmediathek verfügbar: jeweils 30 Tage vor und 90 Tage nach der TV-Ausstrahlung.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5182698