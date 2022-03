Bei Bayer passt derzeit einfach alles zusammen: ein brummendes, operatives Geschäft, ein starkes Chartbild, positive Analystenkommentare und ein zuletzt durchweg erfreulicher Newsflow. Daran knüpfen die Leverkusener am Montag an. Denn einer der größten Hoffnungsträger im Pharma-Portfolio von Bayer hat die Zulassung in Japan erhalten.Das Medikament Kerendia (Finerenon) wurde demnach in Japan zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit chronischer Nierenerkrankung und Typ-2-Diabetes zugelassen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...