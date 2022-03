Mit einem Milliarden-Deal sorgt der dänische Offshore-Windpark-Spezialist Ørsted am Montag für Aufsehen. Die Hälfte des Anteils an der Windfarm Hornsea 2, die die größte der Welt werden soll, wird an ein französisches Konsortium verkauft. Die Aktie reagiert nach einem starken Handelsstart noch mit einem leichten Plus auf die Entscheidung.Drei Milliarden Pfund zahlt das Bieterkonsortium, das aus AXA IM Alts und Crédit Agricole Assurances besteht, für eine Beteiligung von 50 Prozent. Die beiden Konzerne ...

