Am besten: Ja! Wäre besser! Der renomierte Börsen-Experte, Peter Thilo Hasler, hilft dabei, den DAX-Performance und den DAX-Kursindex auseinanderzuhalten. Was Anleger darüber wissen müssen!

Der DAX-Performance-Index ist wichtig, weil er Dividendenausschüttungen berücksichtigt. Relevant wird dies, wenn Anleger Indizes vergleichen. Zahlt beispielsweise das Unternehmen BMW eine Dividende von zwei Euro, würde es sich auf den Kurs auswirken und dieser in der Theorie entsprechend sinken. "In der Praxis bestimmt natürlich Angebot und Nachfrage den Preis. Grundsätzlich ist das Unternehmen nach der Dividende aber weniger wert.", erklärt Peter Thilo Hasler.

"Es stellt einen großen Unterschied dar, auf welchen Chart der Anleger schaut.", sagt Hasler. Der DAX-Kurs-Index spiegele nicht wider, ob ein Unternehmen Dividenden auszahle. Der schlichte Kursindex ist nach Meinung von Hasler demnach grundsätzlich nicht relevant.

Und warum gibt es dann überhaupt einen Kursindex für den DAX? Antwort: Der erste und älteste Börsenindex, der Dow Jones, ist ein Kursindex.Früher wäre es - ohne Computer - zu aufwendig gewesen, in den Index Dividendeneinzahlungen einfließen zu lassen. Selbst als Computer eingeführt wurden, wurde der Kursindex Dow Jones nicht verändert. Deswegen gäbe es, seit der Gründung des DAX, zwei Indizes, den Kurs- und den Performance-Index. Dadurch könnte die Entwicklung der Kursindizes international genau verglichen werden, schließt der Aktienanalyst ab.

Kurzvita von Peter-Thilo Hasler

Peter Thilo Hasler ist seit Anfang der 1990er-Jahre als Aktienanalyst und Unternehmensberater tätig. Er ist Gründer und Finanzanalyst der Sphene Capital GmbH, die ausgewählten Unternehmen hochwertiges Aktien-Research und Dienstleistungen in der Unternehmensbewertung anbietet. 2015 gründete er zudem die sphaia advisory GmbH, die mittelständische Unternehmen in Corporate-Finance- und Kommunikationsfragen berät. Peter Thilo Hasler ist Vorstand und Referent der DVFA sowie Dozent an Münchener Hochschulen zu Unternehmensbewertung und -finanzierung sowie sonstigen Kapitalmarktthemen. Er ist Autor zahlreicher Blogs, Artikel und Bücher zur Unternehmensbewertung, Corporate Finance, Kapitalanlage und Investor Relations.

