China verzeichnet massiven Abfluss an ausländischem Kapital China erlebt besonders bei seinen ADRs in den letzten Wochen und Monaten einen massiven Abfluß von Kapital - und das wird ökonomische Folgen für das Reich der Mitte haben! Sergi Lanau, Deputy Chief Economist beim Institute of International Finance (IIF) twitterte am 19. März 2022: Foreigners sold big ...

Den vollständigen Artikel lesen ...