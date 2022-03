Der E-Auto-Pionier Tesla plant einen Aktiensplit - den zweiten binnen 24 Monaten. An der Börse treibt die Nachricht die Aktie von Tesla am Montag um mehr als sechs Prozent an. Offenbar erinnern sich die Anleger gut daran, was im Sommer 2020 passierte: Damals verteuerte sich Tesla in den Wochen nach der Ankündigung um mehr als 50 Prozent. In der aktuellen Ausgabe des Money Train spricht Martin Weiß mit Andreas Deutsch über die Auswirkungen von Aktiensplits auf die Kursperformance und welche Aktien ...

