DJ advides AG: Neues Immobilienprojekt in Zwickau

DGAP-Media / 2022-03-28 / 16:40 Die advides AG beteiligt sich an der Entwicklung eines Immobilienprojektes im sächsischen Zwickau. Geplant sind 76 Reihenhäuser und ein Mehrzweckgebäude mit 6.400 qm BGF auf einem Grundstück in ausgezeichneter zentrumsnaher Lage. Das Gesamtvolumen des Vorhabens wird mit 53 Mio EURO veranschlagt. Über Zwickau: Die Stadt ist mit 90.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt in Sachsen und ein Oberzentrum im südwestlichen Teil des Landes. Zwickau ist der Volkswagen-Standort, in dem ausschließlich Elektro-Modelle von Volkswagen und künftig auch der Schwestermarken Audi und Seat von 8.000 Beschäftigten gefertigt werden. Entsprechend groß ist hier die Nachfrage nach attraktivem Wohnraum und Flächen für Dienstleistungen. Ende der Pressemitteilung

