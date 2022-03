AUSTIN (IT-Times) - Der Vorstand des US-amerikanischen Elektrofahrzeug- und Batterie-Herstellers Tesla will der kommenden Hauptversammlung (HV) einen Aktiensplit vorschlagen. Tesla Inc. (Nasdaq: TSLA, US88160R1014) hat bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) Unterlagen eingereicht,...

