Die "Call of Duty Franchise Collection" gibt es aktuell bei Steam - der Preis von über 900 Euro ist sogar reduziert. Alle Games der Reihe sind in dem Bundle allerdings nicht enthalten. Für Gamer:innen ist das vielleicht ein verlockendes Angebot: Mit der "Call of Duty Franchise Collection" können 39 Spiele und Packages der Ego-Shoter-Reihe auf einmal gekauft werden. In dem Bundle sind neben dem ersten "Call of Duty" auch "Call of Duty: Black Ops" und "Call of Duty: Mordern Warfare" sowie die Fortsetzungen der jeweiligen Reihen enthalten. Bundle-Wert: 1.034,11 Euro Der Preis für...

