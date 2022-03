Netzwerkausrüster galten in den letzten Jahren als wenig attraktiv, schließlich agieren sie in einem weniger stark wachsenden Bereich des Technologie-Sektors.Dennoch ergeben sich auch hier mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G neue Wachstumsperspektiven. Für die Cisco Systems Aktie (ISIN: US17275R1023), die als einer der Marktführer für Netzwerk Equipment gilt und auch in anderen Bereichen wie der Netzwerksicherheit tätig ist, könnten sich spannende Chancen ergeben. Die Aktie des Netzwerkausrüsters ...

Den vollständigen Artikel lesen ...