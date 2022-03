DGAP-News: HAEMATO AG / Schlagwort(e): Personalie

Erweiterung des Vorstands der HAEMATO AG: Stärkung der operativen Exzellenz



______________________________________________________________________________ Erweiterung des Vorstands der HAEMATO AG: Stärkung der operativen Exzellenz Schönefeld, 28.03.2022 - Der Aufsichtsrat der HAEMATO AG hat in seiner heutigen Sitzung Herrn Attila Strauss mit Wirkung zum 01.04.2022 in den Vorstand der HAEMATO AG berufen. Herr Attila Strauss ist bereits seit dem 01.05.2021 als Chief Operating Officer bei der HAEMATO PHARM GmbH tätig und seit 01.10.2021 auch Geschäftsführer der Gesellschaft. Herr Strauss ist 37 Jahre alt und studierter Wirtschaftsinformatiker. Vor seinem Eintritt in die HAEMATO-Gruppe war Herr Strauss in verschiedenen multinationalen Unternehmen für Prüfungs- und Effizienzsteigerungsprojekte verantwortlich. Herr Patrick Brenske, bisheriger Alleinvorstand der HAEMATO AG: "Herr Strauss hat in den vergangenen Monaten durch Kostenreduktionen und Effizienzsteigerungen in den operativen Abläufen seine Umsetzungsstärke bewiesen. Ich freue mich über die Verstärkung und die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Herrn Strauss." Über HAEMATO: Die HAEMATO AG wurde 1993 gegründet und ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit dem Fokus auf dem Handel von hochpreisigen Spezial-Pharmazeutika (mit den Therapieschwerpunkten Onkologie, HIV, Rheumatologie und anderen chronischen Krankheiten) sowie der Entwicklung und dem Vertrieb von Medizinprodukten und Eigenmarken insbesondere im Bereich "Lifestyle & Ästhetik". Die HAEMATO AG ist im Basic Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.haemato.de.





Kontakt:

HAEMATO AG, Investor Relations

Telefon: +49 (0)30 897 30 86 70

ir@haemato.ag

