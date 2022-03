Halle/MZ (ots) -



Mit dem Ukraine-Krieg ist die nächste Krise über die Welt hereingebrochen, und niemand kann durch sie "hindurchsehen". Verlauf, Dauer und Ergebnis des Krieges sind vollkommen unkalkulierbar. Vor allem aber sind seine wirtschaftlichen Folgen erheblich komplexer als die der Pandemie.



Die Energieversorgung wird umgestellt - unabhängig davon, ob Russland eines Tages wieder Geschäftspartner sein könnte. Unternehmen bauen nach dem zweiten schweren Schock ihre Logistik und Produktion um. So werden in vielen Wirtschaftsbereichen die Kosten und die Unsicherheiten noch lange hoch bleiben. Bei Investitionen wird gezögert, die Produktivität leidet. Die Konjunktur wird wohl nicht so steil abstürzen wie zu Beginn der Pandemie. Sie wird sich aber schwerer tun mit der Erholung.



