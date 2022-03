Übernahme-Alarm in den USA am Montag: Der Laptop- und Druckerhersteller HP greift nach dem Audio-Spezialisten Poly (vormals Plantronics). Der Aufkäufer will für das Unternehmen satte 3,3 Milliarden Dollar in die Hand nehmen. Die Reaktionen der beiden Aktien der Gesellschaften geht weit auseinander.Die Transaktion, die ausschließlich in bar abgewickelt werden soll, bringe den Poly-Aktionären 40 Dollar pro Aktie ein, was einem Aufschlag von 53 Prozent zum Schlusskurs vom Freitag entspreche, hieß es. ...

