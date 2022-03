The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.03.2022.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.03.2022

.

ISIN Name

CA5357611006 LINK GLOBAL TECHNOLOGIES

SE0006851507 EMOTRA AB

US76118L1026 RESONANT INC. DL-,001

