Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 28 mars/March 2022) - The common shares of GeneTether Therapeutics Inc., have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

GeneTether Therapeutics is an innovative genetic medicines company focused on creating best-in-class gene editing therapies based on our proprietary GeneTether platform. Our platform is designed to increase the efficiency of genome editing technologies, including CRISPR-Cas, TALENs, and ZFNs. We use a proprietary method to "tether" donor DNA templates to the genome editing complex, making the template readily available for use during the genome editing repair stage.

Les actions ordinaires de GeneTether Therapeutics Inc., ont été approuvées pour être inscrites au CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

GeneTether Therapeutics est une société de médicaments génétiques innovante qui se concentre sur la création des meilleures thérapies d'édition de gènes basées sur notre plateforme exclusive GeneTether. Notre plateforme est conçue pour augmenter l'efficacité des technologies d'édition du génome, notamment CRISPR-Cas, TALEN et ZFN. Nous utilisons une méthode exclusive pour « attacher » les modèles d'ADN du donneur au complexe d'édition du génome, ce qui rend le modèle facilement disponible pour une utilisation pendant l'étape de réparation de l'édition du génome.

Issuer/Émetteur: GeneTether Therapeutics Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): GTTX Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 49 166 648 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 17 942 855 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 37187D 10 8 ISIN: CA 37187D 10 8 7 Boardlot/Quotité: 500 IPO Price/Prix: $0.60/0,60$ Agent: Pushor Mitchell LLP Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: le 28 mars/March 2022 Trading Date/Date de negociation: le 30 mars/March 2022 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for GTTX. Please email: Trading@theCSE.com.

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.