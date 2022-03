Elektrische Kleinfahrzeuge könnten einen enormen Beitrag zur Senkung von Treibhausgasemissionen im Autoverkehr leisten. Ein besonders cleveres Mini-E-Auto soll noch 2022 auf den Markt kommen. Das iEV Z von iEV Motors ist ausziehbar. Für alle, denen das Ausziehkonzept des vom dänischen Startup iEV Motors entwickelten iEV Z bekannt vorkommt - ja, da war mal was. Im Jahr 2018 hatte das damals in Düsseldorf ansässige Unternehmen iEV1 mit dem iEV X ein ganz ähnliches Fahrzeug via Kickstarter finanzieren lassen wollen. "Nicht Auto, nicht Fahrrad, aber etwas ganz Anderes", hieß es damals auf der Crowdfunding-Plattform. Der Versuch...

Den vollständigen Artikel lesen ...