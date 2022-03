Innerhalb kürzester Zeit vollzog sich an den Börsen ein vollständiger Stimmungswechsel. Was Ende vergangenen Jahres mit Zinsängsten und nachlassenden Sorgen rund um die Corona-Pandemie seinen Anfang nahm, wurde durch den Krieg in der Ukraine vollends ins Extreme getrieben. In der Folge haben viele Aktien, die im vergangenen Jahr noch steil in die Höhe gingen, immer schwerer zu kämpfen.Dazu gehört auch die Aktie von BioNTech (US09075V1026), an der viele Anleger trotz weiterhin hoher Umsätze mit Corona-Impfstoffen schlicht das Interesse verloren ...

