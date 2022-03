Eine neue Studie des Allianz Zentrum für Technik zum Thema E-Bikes und -Scooter ist nicht nur ernüchternd, sondern erschreckend. Demnach steigt die Zahl der tödlichen Unfälle dramatisch an. Bereits in den ersten zehn Monaten des Jahres 2021 erhöhte sich die Zahl der mit E-Scooter Verunglückten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 153 Prozent von 1.584 auf 4.001. Die der Schwerverletzten stieg um 113 Prozent von 306 auf 652. Das zeigt eine neue Studie des Allianz Zentrum für Technik. Demnach ist das so genannte Getötetenrisiko (Getötete pro Verunglückte) beim E-Fahrrad gegenüber dem ...

